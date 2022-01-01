اليوم السابع
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"أكل الفحم المولع ومضغ الأمواس".. تحدٍّ خارق لطرزان الشرقية.. بث مباشر

السبت، 01 يناير 2022 05:15 م
"أكل الفحم المولع ومضغ الأمواس".. تحدٍّ خارق لطرزان الشرقية.. بث مباشر طرزان الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان "بعد ما أكل الفحم مولع ومضغ الأمواس.. معانا طرازان الشرقية في تحدي العربية والميكروباص"، يرصد تحدي لشاب يتمتع بقدرات خارقة.

وكابتن صبري محجوب 26 سنة ابن مدينة ابوكبير بالشرقية، بطل رياضي، ذو قدرات خارقة، استطاع التمرين عليها، ليتكمن من تنفيذ بعض الأفعال الخارقة، مثل مضغ الأمواس وأكل الفحم مولع، والضرب بالهمر على البطن والصدر دون تعرض لأي خدش.

وقدم صبري محجوب الملقب بـ “طرازان الشرقية“، تحدي هو مرور مركبة توك توك محملة بعدد كبير من الأطفال، ودراجات بخارية، وأيضا سيارة ملاكي.

وأكد أنه يخضع لتمارين مكثفة من أجل الوصول لهذا المستوى العالي من تنفيذ تلك القدرات.

 


طرازان الشرقية

صبري محجوب

ابوكبير

قدرات خارقة

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