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أضواء مبهرة.. محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات العام الجديد "لايف وصور"

السبت، 01 يناير 2022 01:21 ص
أضواء مبهرة.. محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات العام الجديد "لايف وصور"
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، فى الدقائق الأولى من العام الجديد، من مشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاحتفال مع المواطنين، فى شوارع المحافظة، وذلك فى ساحة مصر بنطاق حى الشرق.

واستقبل المواطنون اللواء عادل الغضبان بسعادة بالغة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وأقدم عدد من الأهالى على تصوير أبنائهم، والتقاط صورة سيلفى مع المحافظ.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين بمناسبة قدوم عام 2022، وأكد لهم أن تطوير الميادين العامة والمتنزهات جاءت من أجل إسعادهم، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وأشاد بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى تأمين احتفالات المواطنين.

وشهد ميدان ساحة مصر المُطل على المجرى الملاحى لقناة السويس أجواء احتفالية كبيرة، وتواجد الآلاف من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية مع شجرة الكريسماس والغزالة والهلال والنجم، وأضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة.

واتخذت محافظة بورسعيد حزمة من الإجراءات تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد، حيث أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد بالشارع ورفع درجه الاستعداد نظرا لإقبال المواطنين على الاحتفال برأس السنة بالمتنزهات والحدائق والمساحات مشددا على ظهور المحافظة فى أبهى صورة لها، وشهدت الشوارع استعدادات أمنية مكثفة بقيادة اللواء حسنى عبد العزيز مدير الأمن وتواجد أمنى ومرورى لتنظيم حركة السير.

أضواء مبهرة بساحة مصر.. محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات العام الجديد
أضواء مبهرة بساحة مصر.. محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات العام الجديد

 

الأهالي يلتقطون الصور السيلفي مع المحافظ
الأهالي يلتقطون الصور السيلفي مع المحافظ

 

التقاط الصور مع المحافظ
التقاط الصور مع المحافظ

 

المحافظ في ساحة مصر
المحافظ في ساحة مصر

 

جانب من جولة المحافظ بساحة مصر
جانب من جولة المحافظ بساحة مصر

 


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