اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أسكتلندا تتحول لمدينة أشباح فى احتفالات رأس السنة.. صور

السبت، 01 يناير 2022 07:19 م
أسكتلندا تتحول لمدينة أشباح فى احتفالات رأس السنة.. صور شوارع اسكتلندا
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه المئات من مواطنى إسكتلندا، إلى إنجلترا، للاحتفال برأس السنة الجديدة، واستقبال العام الميلادى الجديد، يأتى ذلك بعد أن ألغى نيكولا ستورجون فعليًا احتفالات رأس السنة، بسبب قيود كوفيد 19"، وهو ما أغرق إسكتلندا فى قيود أكثر صرامة من إنجلترا.

وقرر الوزير الأول لاسكتلندا أشد الإجراءات فى شهور قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، وحث الإسكتلنديين على قطع اتصالهم الاجتماعى خلال فترة الأعياد، ودخلت مجموعة القيود الجديدة حيز التنفيذ وقيدت حجم الأحداث الحية والتجمعات الداخلية والخارجية، وفقا لصحيفة ذا صن.

فاعتبارًا من 27 ديسمبر الماضى، اتباع مقياس مسافة متر واحد، وتقتصر المجموعات فى الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية على ثلاث أسر.

 

اسكتلندا
اسكتلندا

 

الشوارع فى اسكتلندا
الشوارع فى اسكتلندا

 

شوارع اسكتلندا
شوارع اسكتلندا

 

هدوء الشوارع فى اسكتلندا
هدوء الشوارع فى اسكتلندا

ومن جهة أخرى أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المتحدة هذا العام أفضل لدرجة لا تقارن بالوقت نفسه من العام الماضي، على الرغم ما تشهده البلاد حاليا من إحصائيات قياسية في عدد الإصابات التي تسببها سلالة أوميكرون.

وقال جونسون - في رسالته بمناسبة العام الجديد، وفق ما نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ونقلته الصحف البريطانية - "إنه مهما كانت التحديات التي لا يزال القدر يلقيها في طريقنا ومهما كانت مخاوفنا بشأن الأسابيع والأشهر المقبلة، لاسيما حول أوميكرون والأعداد المتزايدة في المستشفيات.. يمكننا أن نقول شيئا واحدا على وجه اليقين - موقفنا في الـ31 من ديسمبر أفضل بكثير من العام الماضي".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بنجاح برنامج التحصين ضد كورونا والاستجابة العامة "البطولية" لحملة التعزيز، مضيفا ​​أن هدف الحكومة لتقديم جرعة ثالثة لكل شخص بالغ مؤهل في المملكة المتحدة قد تحقق.

ومع ذلك، حث جونسون الناس على توخي الحذر وسط مخاوف حيال أن تغرق خدمة الرعاية الصحية البريطانية تحت وطأة زيادة في معدلات الإصابة الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.


اسكتلندا

شوارع اسكتلندا

رأس السنة

العام الجديد

عام 2022

العام الجديد 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكلام فى التريند على إيه؟.. احتفالات ليلة رأس السنة تسيطر على الصدارة.. شيرين عبد الوهاب فى المقدمة بعد حلقة صاحبة السعادة.. عودة أحمد حلمى للمنافسات السينمائية بعد غياب.. وحرائق غابات كولورادو بدائرة الاهتمام

السبت، 01 يناير 2022 07:00 م

فرنسا تعلن احتراق أكثر من 800 سيارة بسبب شغب ليلة رأس السنة

السبت، 01 يناير 2022 05:39 م

القصة الكاملة للقبض على المطربة يارا محمد بليلة رأس السنة.. اعرف السبب..فيديو

السبت، 01 يناير 2022 04:33 م

بعد القبض عليها.. تفاصيل التحقيق مع المطربة يارا فى ليلة رأس السنة "فيديو"

السبت، 01 يناير 2022 04:07 م

إحراج فى ليلة رأس السنة.. حكاية محمد فوزى ومديحة يسرى ووش القردة

السبت، 01 يناير 2022 02:00 م

ليلة رأس السنة.. الألعاب النارية تزين سماء أسوان احتفالا بـ عام 2022 (فيديو)

السبت، 01 يناير 2022 12:38 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة