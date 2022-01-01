اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 02:53 م
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أسعار النفط تسجل 77.78 دولار لبرنت و75.21 دولار للخام الأمريكي

السبت، 01 يناير 2022 02:01 م
أسعار النفط تسجل 77.78 دولار لبرنت و75.21 دولار للخام الأمريكي بترول
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، 77.78 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.21 دولار للبرميل.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،حققت أكبر مكاسب سنوية لها وذلك منذ عام2016 ، مدفوعة بتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الناتج عن جائحة فيروس كورونا . 
 
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم.
 
وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا.
 

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