اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 12:20 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 01 يناير 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
 
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه
‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه.
‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.
‏‎- الجوافة بـ9 جنيهات.
‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.
‏‎- البسلة بـ11 جنيها. 
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‏‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات .
‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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