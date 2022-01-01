اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخصائي علم فيروسات: لا خطر في التقاء فيروسي كورونا والأنفلونزا

السبت، 01 يناير 2022 10:53 م
أخصائي علم فيروسات: لا خطر في التقاء فيروسي كورونا والأنفلونزا كورونا
ماجد تمراز

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أكد الدكتور يحيى مكي، أخصائي علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، أن التقاء متحوري دلتا وأوميكرون خطر كبير، قائلا: " الشيء الذى لا نتمناه أن يلتقى فيروس دلتا وأوميكرون عند شخص واحد، وذلك قد يشكل خطورة كبيرة على صحة الشخص المصاب".
 
وأوضح الدكتور يحيى مكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تركيبة فيروس الانفلونزا مختلفة تماما عن كورونا، لذلك لا خطر من التقاء الفيروسين.
 
وأشار الدكتور يحيى مكي، أخصائي علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن مصر لها قيمة كبيرة فى مواجهة فيروس الانفلونزا ولديها خبرة كبيرة فى علاج الانفلونزا، مطالبا الجميع بضرورة الحصول على  اللقاحين لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا لمواجهة أي طارئ قد يحدث على الفيروس.

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