أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المفتي: تحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه وفيها المباحة والمستحبة والواجبة
البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. فيديو
مركز القلب بأسوان ينفى خبر وفاة مجدى يعقوب.. ويؤكد: مجرد شائعات
السكة الحديد تعلن صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسي بدون حد أقصى من الغد
الكنيسة الكاثوليكية تخصص فقرة بصلوات رأس السنة عن لقاح كورونا
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