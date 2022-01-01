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أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

السبت، 01 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد 24 ساعه

البابا تواضروس

عيد الميلاد المجيد

مفتى الجمهوريه

مركز القلب

اسوان

مجدى يعقوب

وفاه مجدى يعقوب

السكه الحديد

صرف التذاكر

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