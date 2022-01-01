أخبار الاقتصاد اليوم.. ضخ 6.2 مليار جنيه لتمويل نحو 178 ألف مشروع خلال 2021

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 1-1-2022 أول أيام العام الميلادى الجديد من أهمها، إعلان نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ضخ تمويلات بلغت 6.2 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية.

جهاز تنمية المشروعات: ضخ 6.2 مليار جنيه لتمويل نحو 178 ألف مشروع خلال 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ضخ تمويلات بلغت 6.2 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية، مولت نحو 178 ألف مشروع مما أتاح نحو 368 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 نوفمبر 2021 (11 شهرًا) تم من خلالها تمويل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيواني وقطاع المهن الحرة، وأضافت أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة قد حصلوا على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل.

وقالت، في بيان اليوم السبت، إن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الخدمات والمنتجات المختلفة مما يسهم في تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطنى ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها، بالإضافة إلى تطوير وتمويل المشروعات القائمة لتحسين انتاجيتها وقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.

اليوم بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه

يبدأ القطاع الخاص اليوم، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها، وذلك بعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

وأكد المجلس القومي، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلبا فرديا،

الغرفة التجارية: ارتفاع الطلب على الخضروات والفاكهة من القطاع السياحى

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، ارتفاع الطلب على أصناف معينة من الخضروات وذلك بقطاع السياحة والفنادق والفنادق العائمة خلال النصف الثاني من ديسمبر 2021، الأمر الذى انعكس على أصناف بعض السلع وسجلت تحرك ملحوظ نحو الصعود.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة، أن الطلب على الكوسة والخيار والباذنجان والملوخية وأصناف أخري شهد ارتفاعا واضحا بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، وكذلك زيادة الطلب السياحي مما يزيد من سعر هذه المنتجات.

وأشار إلى أن المحاصيل الاستراتيجية من الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والبصل لا تزال تسجيل استقرار ملحوظ عند مستويات سعرية منخفضة حتى الآن، لافتا إلى ارتفاع سعر الكوسة لمستويات تقترب من 8 جنيهات.

ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لأمريكا 44% لتتجاوز مليار دولار فى 2021

أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع حققت ارتفاعاً بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 والتي سلجت 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020.

وكشفت ماري لويس في بيان لها اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال أول 11 شهر من 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44% ، وكذلك ارتفعت الصادرات إلي أوروبا 3% لتسجل 320 مليون دولار في 2021 مقابل 310 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات للدول العربية بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.

وأوضحت ماري لويس، أن صادرات" تي شيرت" و"بولو شيرت" حققت قفزة بنسبة 34% خلال أول 11 شهر لتسجل 455 مليون دولار مقابل 339 مليون دولار، تليها الملابس الرياضية ارتفعت صادراتها بنسبة 102% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البنطلون بنسبة 179% لتسجل 49 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.