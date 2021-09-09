CNN: إدارة بايدن تقيل 11 ممن عينهم ترامب فى مجالس استشارية عسكرية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن قد أخبرت 11 مسئولا من الذين عينهم سلفه الرئيس ترامب فى مجلس استشارى لأكاديمية الخدمة العسكرية بتقديم استقالتهم وإلا سيتم فصلهم، بحسب ما أوضح مصدر مطلع على الوضع.

وتشمل قائمة المسئولين الذين طلب منهم الاستقالة أعضاء بارزين فى إدارة ترامب مثل المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر، ومستشارة ترامب كيلان كونواى، ومستشار الأمن القومى السابق إتش أر ماكماستر. وكانوا قد تم تعينهم فى المجالس الاستشارية للأكاديمية البحرية وأكاديمية القوات القوية وأكاديمية ويست بوينت العسكرية على التوالى.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمر مساء الأربعاء، وقال إن هدف الرئيس هو هدف أى رئيس آخر، هو ضمان أن يكون هناك مرشحين وآخرين يعملون فى تلك المجالس مؤهلين للخدمة فيها ومتحالفين مع مبادئكم. وأكدت طلب الإدارة لهم بالاستقالة.

وأضافت ساكى إنها ستدع آخرين يقيمون ما إذا كانوا يعتقدون أن كيليان كونواى وشون سبايسر وآخرين مؤهلين، أو ليس منحازين سياسيا، للعمل فى تلك المجالس. لكن متطلبات التأهيل الخاصة بالرئيس ليس تسجيل الحزب، ولكن ما إذا كانوا مؤهلين للعمل ومتماشين مع قيم هذه الإدارة.

ومن الأسماء البارزة الأخرى التى طلب منها الاستقالة، هايدي سترايب، منسقة الاتصال السابقة بالبيت الأبيض لدى وزارة العدل، والتى منعت من دخول المبنى بعد محاولتها الوصول إلى معلومات حساسة حول تزوير محتمل للانتخابات فى ديسمبر 2020، والعقيد المتقاعد دوجلاس ماكريجور، المسئول السابق بالبنتاجون والذى لديه تاريخ من التصريحات المثيرة للجدل.

ويأتى إقالة مسئولى ترامب من المجالس الاستشارية العسكرية بعدما أعاد البنتاجون مؤخرا مجالس استشارية أهرى بعد الإطاحة بمئات من المعينيين من مجالس أخرى فى فبراير. وفى نوفمبر، وقبل أشهر من مغادرته المنصب، أقال ترامب عددا من الأعضاء البارزين فى مجلس سياسة الدفاع قبل انتهاء مدتهم.