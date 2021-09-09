6 فوائد صحية لتناول ثمرة جوافة يوميا.. أبرزها تقوية المناعة

فاطمة ياسر

الجوافة من الفواكه الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المختلفة، والسبب هو ما تحتويه من عناصر غذائية هامة وجيدة تعمل على تقوية الجهاز ا لمناعي، وأيضا حماية الجهاز الهضمي والعصبي، والحفاظ على صحة القلب.



فوائد الجوافة

ووفقا للتقرير المنشور خلال موقع " food.ndtv" سنتعرف خلال الأسطر القادمة على أبرز الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند تناوله للجوافة، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي:

تحتوي الجوافة علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، هذا العنصر الذي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

-الحماية من السرطان:

تحتوي الجوافة علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة هذه العناصر الغذائية الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والخلايا في الجسم، ولذا تعمل على الحد من الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة بالإصابة بالسرطان فتناولها يوميا يقلل من نشاط خلايا السرطان.

-تقليل ظهور التجاعيد:

وجود فيتامين سي في الجوافة يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، هذا العنصر الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة والحد من التعرض لظهور التجاعيد.



ما هي فوائد الجوافة

-تنظيم نسبة ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب:

تحتوي الجوافة على عنصر البوتاسيوم الذي من دوره تنظيم نسبة ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، وتقوية عضلته والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم:

تحتوي الجوافة علي نسبة عالية من الألياف التي من دورها محاربة ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولذا فتناولك لها يعد جيدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبته.

-يحسن صحة الجهاز الهضمي:

تناول الجوافة يعمل علي تحسن صحة الجهاز الهضمي، لأنها تساهم بشكل كبير في تحسين حركة المعدة والأمعاء، ويحد من التعرض لمشاكل صحية داخله، ويعمل على تنظيفه تطهيره.