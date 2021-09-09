وزير الدفاع الأمريكى: تنظيم القاعدة قد يعاود الظهور فى أفغانستان

كتبت ريم عبد الحميد

حذر وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الخميس، من أن تنظيم القاعدة المتشدد الذى استخدم أفغانستان كقاعدة لشن هجومه على الولايات المتحدة قبل 20 عاما، ربما يحاول العودة هناك فى أعقاب الانسحاب الأمريكى الذى ترك طالبان فى السلطة، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وخلال حديثه مع عدد من الصحفيين فى العاصمة الكويتية فى ختار جولة خليجية استمرت أربعة أيام، قال أوستن إن الولايات المتحدة مستعدة لمنع عودة القاعدة فى أفغانستان والتى ستهدد الولايات المتحدة.

وقال أوستن إن المجتمع بأسرى يراقب لمشاهدة ما يحدث، وما إذا كان لدى القاعدة القدرة على التجدد فى أفغانستان. وأضاف أن طبيعة القاعدة وداعش هى أنهم سيظلوا يحاولون دائما إيجاد حيز للنمو والتجدد، سواء كان هناك أو فى الصومال أو فى أى فضاء آخر غير محكوم، مضيفا أنه يعتقد ان تلك طبيعة التنظيم.

وقال أوستن إنهم أبلغوا طالبان أنهم يتوقعون منهم عدم السماح بحدوث ذلك، مشيرا إلى احتمالية استخدام القاعة لأفغانستان كقاعدة لشن الهجمات فى المستقبل.

وتوضح أسوشيتدبرس أنه فى الاتفاق الذى توصلت إليه إدارة ترامب مع طالبان فى فبراير 2020، تعهد قادة الحركة بعدم دعم القاعدة أو أى جماعة متطرفة أخرى يمكن أن تهدد الولايات المتحدة. لكن المسئولين الأمريكيين يعتقدون أن طالبان تحتفظ بروابط مع القاعدة، وتشعر عدد من الدول، من بينها دول الخليج بمخاوف من أن عودة طالبان إلى السلطة قد تفتح البابا لعودة نفوذ القاعدة من جديد.

وأكد أوستن أن الجيش الأمريكى قادر على احتواء القاعدة أو أى تهديد متطرف آخر للولايات المتحدة يأتى من أفغانستان باستخدام طائرات المراقبة والهجوم المتمركزة فى مناطق أخرى، لكنه اعترف أيضا أن الوضع سيكون أكثر صعوبة بدون القوات الأمريكية وفرق الاستخبارات فى أفغانستان.