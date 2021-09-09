وجاء ذلك، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، خلال اجتماع وزاري افتراضي استضافه بلينكن مع نظيره الألماني هايكو ماس بمشاركة عشرات الدول لتوحيد الموقف حيال الوضع في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة ضمان السماح بمرور آمن للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يريدون المغادرة وتشكيل حكومة شاملة تحترم الحقوق الأساسية.

ووفقا للبيان، اتفق المشاركون على أهمية البقاء متحدين في دعمهم الدائم لشعب أفغانستان.

وأكد بلينكن مواصلة الولايات المتحدة استخدام السبل الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية لدعم حقوق الشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات، ولضمان ألا تصبح أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهاب.

جدير بالذكر أن الدول المشاركة في الاجتماع الوزراء هم: ألمانيا وأستراليا والبحرين وكندا وفرنسا والهند وإيطاليا واليابان والكويت والنرويج وباكستان وقطر وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وأوزبكستان والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.



