واقترحت واتلى أن يتم نقل موظفى دور الرعاية الذين لا يحصلون على جرعتين من اللقاح إلى وظائف في المكاتب الخلفية، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت في تصريحات اليوم "السؤال الكبير يجب أن يكون: إذا كنت لا ترغب فى التطعيم، كيف يمكنك الاستمرار، كيف يمكن أن يكون من الصواب الاستمرار، لرعاية الأشخاص المعرضين حقا للإصابة بكوفيد-19؟"

وردا على سؤال بشأن إذا كان من الممكن إقالة موظفى الرعاية الذين يرفضون التطعيم، قالت واتلي إنه يمكن إعادة توزيعهم" ، وأضافت أنه "سيتعين على دار الرعاية العمل مع الموظفين لمعرفة ما إذا كان هناك أي أدوار بديلة يمكنهم القيام بها ولا تتضمن العمل فعليا في دار الرعاية".

واقترحت الوزيرة أن يتم نقل جميع الموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية - بما في ذلك موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية - الذين يرفضون الحصول على جرعتين من اللقاح إلى وظائف في المكاتب الخلفية.

وتدرس الحكومة البريطانية حاليا إذا كانت ستجعل لقاحات كوفيد-19 إلزامية لموظفي الصفوف الأمامية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، لكن بعض النقابات ومؤسسات الرعاية حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى نقص في الموظفين.

