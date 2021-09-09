وزيرة الصحة الفرنسية السابقة تمثل أمام القضاء غدا بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر

كتب : أحمد علوى

تخضع وزيرة الصحة الفرنسية السابقة أنييس بوزان، غدا الجمعة 10 سبتمبر، أمام قضاة محكمة عدل الجمهورية، بعد أن تم توجيه لها لائحة اتهام تتضمن "تعريض حياة الآخرين للخطر" فى سياق إدارة الحكومة للأزمة انتشار فيروس كورونا.

وزيرة الصحة الفرنسية السابقة أنييس بوزان استقالت في منتصف فبراير 2020 مع بدء انتشار وباء كوفيد-19.

ومحكمة العدل للجمهورية فى فرنسا (CJR) ، هي الهيئة الوحيدة المختصة بالتحقيق في الأفعال التي ارتكبها الوزراء خلال فترة ولايتهم ، وتعتزم مواصلة تحقيقاتها، على الرغم من المواعيد الانتخابية المقبلة.