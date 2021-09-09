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ميركل تزور دول غرب البلقان الإثنين القادم لبحث التقارب مع الاتحاد الأوروبي

الخميس، 09 سبتمبر 2021 11:54 ص
ميركل تزور دول غرب البلقان الإثنين القادم لبحث التقارب مع الاتحاد الأوروبي أنجيلا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت  المتحدثة باسم  الحكومة الألمانية مارتينا فيتز أن المستشارة ميركل ستزور صربيا وألبانيا يومي 13 و 14 سبتمبر؛ لبحث سبل التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
 
وقالت إن المستشارة أنجيلا ميركل ستغادر في رحلة إلى غرب البلقان يوم الإثنين 13 سبتمبر، على أن تستهل زيارتها إلى صربيا في بلجراد؛ للقاء الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في اجتماع يركز على السياسة الاقتصادية الثنائية ومسائل التقارب مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك في المساء بعد المحادثة مع رئيس صربيا.
 
وأضافت مارتينا أنها ستلتقي في بلجراد مع ممثلي المجتمع المدني من جميع دول غرب البلقان الست، متابعة أنها ستسافر في اليوم التالي إلى العاصمة الألبانية تيرانا؛ للقاء رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في جزء ثنائي من البرنامج ، والذي يجب أن يركز بدوره على السياسة الاقتصادية الثنائية ومسائل التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
 
وأوضحت أنها ستلتقي ظهر يوم الثلاثاء برؤساء حكومات دول غرب البلقان الست على غذاء عمل؛ للتركيز بشكل أساسي على مسائل التعاون الإقليمي، مؤكدة أنها ستجري -قبل العودة إلى برلين - محادثات ثنائية مع رؤساء حكومات كوسوفو والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.
 

ألمانيا

ميركل

بلجراد

دول غرب البلقان

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