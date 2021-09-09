مقدونيا الشمالية تحتفل بالذكرى الثلاثين لاستقلالها عن يوغوسلافيا السابقة

سكوبى أ ش أ

احتفلت مقدونيا الشمالية، بالذكرى الثلاثين لاستقلالها عن يوغوسلافيا السابقة وذلك باستعراض عسكرى فى العاصمة سكوبى واحتفالات فى جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زئيف، قاد الاحتفالات التى ضمت فئات مختلفة من أطياف الشعب كعمال إنقاذ والمزارعين.

وكانت مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الوحيدة التى غادرت الاتحاد بسلام فى منطقة عانت من حر .

من ناحية أخرى ، لقى 10 أشخاص على الأقلّ مصرعهم فى حريق اندلع فى مستشفى لعلاج مرضى كوفيد فى مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة فى البلد البلقاني .

وقال الوزير فينكو فيليبتش فى تغريدة على تويتر، إنّ الحريق الذى اندلع فى مستشفى بنى خصيصاً لعلاج مرضى كوفيد فى تيتوفو (شمال) أسفر عن سقوط العديد من القتلى، مضيفاً «فى الوقت الراهن، تأكّدت وفاة 10 أشخاص لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع».