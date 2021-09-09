مسلح يحتجز 15شخصا داخل مصرف فى جورجيا ويطلب فدية 160 ألف دولار

محمد جمال

أكدت السلطات الجورجية أن رجلا مسلحا اقتحم اليوم الخميس مصرفا فى بلدة كوارلى بمنطقة كاخيتى، وأكدت وزارة الداخلية فى بيان منشور على موقعها الإلكترونى أن قوات الأمن طوقت مكتب "بنك جورجيا" الذى اقتحمه الجانى وتتخذ حاليا "الإجراءات العاجلة واللازمة".

وأفادت قناة Rustavi-2، بأن المهاجم المسلح بقنبلة احتجز داخل المصرف 15 رهينة وطالب السلطات بدفعه فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم، غير أن حاكم كاخيتى، إيراكلى شيوشفيلى، أكد فى حديث للقناة الأولى الجورجية بأن جميع الرهائن تمكنوا من مغادرة المبنى، وأفادت وسائل إعلام لاحقا بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذ العملية.

وتمثل هذه رابع عملية إجرامية على الأقل من هذا النوع تتعرض لها مكاتب لـ"بنك جورجيا" خلال العام الأخير.

يذكرأن، تسببت صاعقة رعدية، ضربت منطقة نينوتسميندا جنوبي جورجيا، فى نفوق 550 رأسا من الأغنام.

وقال نائب رئيس بلدية نينوتسميندا، ألكسندر ميكيلادزه: "كانت هناك صاعقة رعدية قوية في الليل، وفي الصباح تلقيت مكالمة من مزارع محلي أبلغني عن نفوق عدة مئات من الأغنام".

وأضاف ميكيلادزه لـوكالة "سبوتنيك": "بصراحة هذه أول حالة من نوعها. لم نسمع من قبل أن صاعقة رعدية يمكنها قتل هذا العدد الهائل من الأغنام".

وأكد ميكيلادزه أن مكتب العمدة سيقدم الدعم، "بعد معاينة الخبراء للحادثة وتحديد سبب النفوق الجماعي بدقة".ويبلغ متوسط ​​تكلفة الخروف الواحد 350 لاري (أكثر من 110 دولارات)، بسعر الصرف الحالي، وبهذا تبلغ الخسارة أكثر من 60 ألف دولار.

في وقت سابق، لقي أحد سكان قرية تافريتشانكا في إقليم بريمورسكي حتفه بسبب صاعقة رعدية أثناء اصطياد قناديل البحر.