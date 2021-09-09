ليتوانيا تطرد مهاجرين أفغانا رغم مطالبة المحكمة الأوروبية السماح بدخولهم

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أعادت ليتوانيا 5 مهاجرين أفغانا إلى بيلاروس بعد عبورهم الحدود، رغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق بضرورة السماح لهم بالبقاء.

وقال محامي المهاجرين إنهم حاولوا دخول ليتوانيا ما لا يقل عن عشر مرات منذ 29 أغسطس لكن دون جدوى، وذكر حرس الحدود الليتواني أن الخمسة اعتقلوا وأعيدوا إلى بيلاروس قبل ظهر اليوم بعد عبورهم الحدود مباشرة.

وقال: "نعتزم عدم السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الأراضي الليتوانية"، وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت يوم الأربعاء إن المهاجرين الأفغان كانوا معرضين للخطر في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابل يوم 15 أغسطس ويلتمسون الحماية الدولية.

وأضافت: "يتعين عدم إعادة طالبي اللجوء إلى بيلاروس شريطة أن يكونوا بالفعل في الأراضي الليتوانية قبل 29 سبتمبر انتظارا لمزيد من الإجراءات".

وتعيد ليتوانيا المهاجرين منذ مطلع أغسطس ولم تسمح سوى لبضع عشرات بالدخول.

ودخل أكثر من 4100 مهاجر من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ليتوانيا هذا العام، واتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بإرسالهم إلى حدود بلاده مع دول الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي يفرضها التكتل على مينسك.

ونظم عدد من اللاجئين الأفغان احتجاجات أمام مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيودلهى الاثنين الماضى، حيث قدموا قائمة بمطالبهم بينها الحصول على بطاقات اللاجئين وإتاحة خيارات إعادة التوطين في دول العالم الثالث والحصول على ضمانات أمن من الأمم المتحدة والحكومة الهندية.

وقال رئيس الجالية الأفغانية في الهند أحمد غاني، في تصريحات أوردتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، إن اللاجئين الأفغان ليس لديهم أي إمكانية للوصول إلى المرافق الأساسية مثل التعليم والعمل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم منح مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في نيودلهي وضع لاجئ للأفغان وللمواطنين القادمين من دول أخرى مزقتها الصراعات وإصدار بطاقات هوية لهم، إلا أن الهند ليست ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، ولذا فإن الأفغان والجماعات الذين لا تعترف بهم وزارة الداخلية الهندية لن يتمتعوا بالحقوق التي تمنحها دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين الأفغان فروا إلى الهند عقب سقوط البلاد في قبضة حركة طالبان.