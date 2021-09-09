كيف يتسبب النظام الغذائي الغني بالدهون فى اضطراب "ساعة جسمك"؟ دراسة توضح

كتبت مروة هريدى

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين النظام الغذائي غير الصحي وعالي الدهون والتأثير على اضطراب ساعة جسمك، حيث إن الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون يؤدي إلى السمنة ويسبب اضطرابات شديدة للجسم على المدى الطويل، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

وجدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون من شأنه أن يزعج ساعة الجسم فى المخ والمسئولة عن التحكم عادة في الشبع، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والإصابة بالسمنة.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة The Journal of Physiology، والتى تشير إلى تضاعف عدد المصابين بالسمنة ثلاث مرات في جميع أنحاء العالم منذ عام 1975، حيث يمكن أن تؤدي السمنة إلى العديد من الأمراض الأخرى مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.



اطعمة غنية بالدهون

وتهدف هذه الدراسة إلى أن تعيد الأداء السليم لساعة الجسم في الدماغ لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

وكان يُعتقد أن ساعة الجسم الرئيسية كانت موجودة فقط في جزء من الدماغ ومع ذلك، فقد أوضحت الأبحاث الإضافية على مر السنين أن بعض التحكم في إيقاعات أجسامنا اليومية (مستويات الهرمونات والشهية وما إلى ذلك) تكمن في عدة أجزاء أخرى من الدماغ والجسم، بما في ذلك مجموعة من الخلايا العصبية في جذع الدماغ.



بطاطس مقلية

وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يعانون من اضطرابات فى الإيقاعات اليومية فيما يتعلق بتناول الطعام وإفراز الهرمونات المتعلقة به، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك خلل في مراكز الدماغ التي تتحكم في الشهية هو سببه أو نتيجة للسمنة.

وتشير نتائج البحث الجديد الذى تم إجراؤه على الفئران أن المجموعة التي تتغذى على النظام الغذائي عالى الدهون، أظهرت تغيرات في إيقاعات الخلايا العصبية اليومية واستجابتها لهرمونات الشهية، وبالتالي، يقترح الباحثون أن الاضطراب في ساعة الجسم يؤدي إلى السمنة وليس العكس.