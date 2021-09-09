كيف يؤثر النظام الغذائى النباتى على تقليل الإصابة بفيروس كورونا؟ دراسة توضح

كتبت مروة هريدى

كشفت دراسة حديثة بقيادة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) بولاية بوسطن الأمريكية، أن الأشخاص الذين تعتمد وجباتهم الغذائية على الأطعمة النباتية الصحية لديهم مخاطر أقل للإصابة بفيروس كورونا وحتى فى حالة الإصابة به قد تكون الأعراض أقل شدة، وفقًا للتقرير المنشور بشبكة "تايمز نيوز" الهندية.

على الرغم من ارتباط حالات التمثيل الغذائي مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 بزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن زيادة خطر التعرض لأعراض خطيرة بمجرد الإصابة بالفيروس، فإن تأثير النظام الغذائي على هذه المخاطر غير معروف.

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي جوردي ميرينو الحاصل على درجة الدكتوراه: "تشير التقارير السابقة إلى أن سوء التغذية هو سمة مشتركة بين المجموعات التي تأثرت بشكل غير متناسب بالوباء، لكن البيانات المتعلقة بالعلاقة بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بفيروس كورونا وشدته غير متوفرة".



كورونا

شارك في الدراسة 592571 شخصًا خلال الفترة من 24 مارس وحتى 2 ديسمبر 2020، حيث أكمل المشاركون استبيانًا عن عاداتهم الغذائية قبل الوباء، وتم تقييم جودة النظام الغذائي بالنسبة للأطعمة النباتية الصحية مثل الفواكه والخضراوات.

وفقًا لنتائج الدراسة فإن الأشخاص الذين يعتمدون على النظام الغذائى النباتى كانت لديهم خطرًا أقل بنسبة 9٪ للإصابة بكورونا، وخطر أقل بنسبة 41٪ للإصابة بأعراض كورونا الشديدة.

أضاف ميرينو: " تشير دراستنا إلى أنه من المحتمل أن يُقلل النظام الغذائى الصحى من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

وجد الباحثون أيضًا علاقة بين سوء التغذية وبخطر الإصابة بفيروس كورونا، وأن ما يقرب من ثلث حالات كورونا كان من الممكن تفاديها إذا لم يكن هناك سوء تغذية.

وتشير النتائج أيضًا إلى أن استراتيجيات الصحة العامة التي تعتمد على تحسين جودة النظام الغذائى وعلاج المحددات الاجتماعية قد تساعد في تقليل عبء جائحة كورونا.