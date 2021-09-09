كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وطرق التشخيص والوقاية

كتبت هند عادل

فيروس نيباه (NiV) عاد إلى الظهور من جديد بالهند ويسبب التهابات متفرقة ولكنها شديدة في البشر، يمكن الكشف عن الإصابة بهذا الفيروس من خلال اختبار RT-PCR مثل فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لموقع time now news تقدم السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وأوجه الشبه بينه وبين فيروس كورونا.

ما مصدر عدوى فيروس نيباه؟

فيروس نيباه (NiV) هو فيروس حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوانات إلى البشر) ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة بين الناس.

كيف تنتشر عدوى نيباه؟





يمكن أن يكون تناول أو مشاركة الطعام والسوائل الملوثة باللعاب وإسقاط الخفافيش المصابة المصدر الرئيسي للعدوى لدى البشر، بمجرد إصابة الإنسان بهذا الفيروس، يمكن أن يصيب أولئك الذين هم على اتصال وثيق بالمرضى، يقول الخبراء إن الفيروس ظل تاريخياً إلى حد كبير في مجموعة، مما يعني أنه كان محصوراً في الغالب في منطقة.

ما هى أعراض الإصابة بفيروس نيباه؟

عندما يصاب الشخص بفيروس نيباه ، يظهر عليه أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا مثل الحمى ، والصداع ، والسعال ، والتهاب الحلق ، والدوخة ، والنعاس ، وآلام العضلات ، وصعوبة التنفس ، والغثيان ، والقيء ، والتعب ، وما إلى ذلك، إذا كانت العدوى حادة تظهر أعراض مثل الارتباك، والنعاس، والنوبات ، والغيبوبة ، والتهاب الدماغ (تورم الدماغ).

هل نيباه خطير أم قاتل؟

وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تظهر أعراض حمى فيروس نيباه عادةً في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس، يظهر المرض في البداية على شكل 3-14 يومًا من الحمى والصداع قد يكون التشخيص المبكر لعدوى نيباه أمرًا صعبًا بسبب الأعراض المبكرة للمرض التي لا تقتصر على هذا المرض.

خلال المراحل المبكرة من المرض ، يمكن أن يؤدي اختبارPCR على العينات المأخوذة من الحلق ومسحات الأنف أو السائل النخاعي أو البول أو الدم إلى تشخيص نيباه إذا كان الشخص مصابًا بالفعل.

في وقت لاحق من مسار المرض وبعد الشفاء ، يساعد اختبار الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) في العثور على الأجسام المضادة لهذه العدوى ومع ذلك ، يقول مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أن الاكتشاف المبكر والتشخيص ضروريان لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة بين الأفراد المصابين ، ومنع انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين، وإدارة جهود الاستجابة لتفشي المرض.

ما هو علاج عدوى فيروس نيباه؟

لا توجد علاجات مرخصة متاحة لعدوى فيروس نيباه (NiV) يتم إعطاء المريض رعاية داعمة ، بما في ذلك الراحة والترطيب ، ويتم علاج الأعراض عند ظهورها.

العلاجات المناعية علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة قيد التطوير حاليًا (تجارب سريرية) وتقييم لعلاج عدوى نيابه، كان العلاج المضاد للفيروسات ريمديسفير فعالًا في الرئيسيات غير البشرية عندما تم إعطاؤه كعلاج وقائي بعد التعرض للعدوى.

ما هى طرق الوقاية من عدوى فيروس نيباه؟

في المناطق التي تفشى فيها فيروس نيباه (NiV) ، يجب على الناس:

تدرب على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون

تجنب ملامسة الخفافيش أو الخنازير المريضة

تجنب المناطق التي توجد بها مستعمرات الخفافيش

لا تستهلك عصارة النخيل الخام

لا تستهلك الفاكهة التي قد تكون قد زارتها الخفافيش