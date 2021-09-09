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فيديو.. مصرع 10 أشخاص فى حريق مستشفى لعلاج مصابى كورونا بمقدونيا

الخميس، 09 سبتمبر 2021 01:00 ص
فيديو.. مصرع 10 أشخاص فى حريق مستشفى لعلاج مصابى كورونا بمقدونيا حريق _ صورة أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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لقى 10 أشخاص على الأقلّ مصرعهم فى حريق اندلع مساء الأربعاء فى مستشفى لعلاج مرضى كوفيد فى مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة فى البلد البلقاني، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقال الوزير فينكو فيليبتش فى تغريدة على تويتر، إنّ الحريق الذى اندلع فى مستشفى بنى خصيصاً لعلاج مرضى كوفيد فى تيتوفو (شمال) أسفر عن سقوط العديد من القتلى، مضيفاً «فى الوقت الراهن، تأكّدت وفاة 10 أشخاص لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع».

من ناحية أخرى ، احتفلت مقدونيا الشمالية، بالذكرى الثلاثين لاستقلالها عن يوغوسلافيا السابقة وذلك باستعراض عسكرى فى العاصمة سكوبى واحتفالات فى جميع أنحاء البلاد.

 

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية"، أن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زئيف، قاد الاحتفالات التى ضمت فئات مختلفة من أطياف الشعب كعمال إنقاذ والمزارعين.

 

وكانت مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الوحيدة التى غادرت الاتحاد بسلام فى منطقة عانت من حروب امتدت لحوالى عشر سنوات، حيث أعلنت استقلالها فى 8 سبتمبر 1991.

 


مصرع 10 أشخاص فى مقدونيا

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أخبار مقدونيا الشمالية

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