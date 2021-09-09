فيديو.. مصرع 10 أشخاص فى حريق مستشفى لعلاج مصابى كورونا بمقدونيا

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

لقى 10 أشخاص على الأقلّ مصرعهم فى حريق اندلع مساء الأربعاء فى مستشفى لعلاج مرضى كوفيد فى مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة فى البلد البلقاني، بحسب "الشرق بلومبرج".

JUST IN - At least 15 people killed and dozens injured after a fire broke at a Covid hospital in North Macedoniapic.twitter.com/FC9lbBoDJJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2021

وقال الوزير فينكو فيليبتش فى تغريدة على تويتر، إنّ الحريق الذى اندلع فى مستشفى بنى خصيصاً لعلاج مرضى كوفيد فى تيتوفو (شمال) أسفر عن سقوط العديد من القتلى، مضيفاً «فى الوقت الراهن، تأكّدت وفاة 10 أشخاص لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع».

Тетово 🙏🖤🙏 8.09.2021

Сочувство до семејствата на жртвите од пожарот во болницата! pic.twitter.com/ifBUEteF4n — Antonio Macedonian (@AMiloshoski) September 8, 2021

ووقع الحادث في مدينة تيتوفو التي غالبية سكانها من الألبان، حيث سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونشب الحريق في المستشفى عند الساعة التاسعة مساء الأربعاء حسب التوقيت المحلي (الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش)، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد عدة ساعات.

من ناحية أخرى ، احتفلت مقدونيا الشمالية، بالذكرى الثلاثين لاستقلالها عن يوغوسلافيا السابقة وذلك باستعراض عسكرى فى العاصمة سكوبى واحتفالات فى جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية"، أن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زئيف، قاد الاحتفالات التى ضمت فئات مختلفة من أطياف الشعب كعمال إنقاذ والمزارعين.

وكانت مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الوحيدة التى غادرت الاتحاد بسلام فى منطقة عانت من حروب امتدت لحوالى عشر سنوات، حيث أعلنت استقلالها فى 8 سبتمبر 1991.