فيديو.. مصرع 10 أشخاص فى حريق مستشفى لعلاج مصابى كورونا بمقدونيا

لقى 10 أشخاص على الأقلّ مصرعهم فى حريق اندلع مساء الأربعاء فى مستشفى لعلاج مرضى كوفيد فى مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة فى البلد البلقاني، بحسب "الشرق بلومبرج".

JUST IN - At least 15 people killed and dozens injured after a fire broke at a Covid hospital in North Macedoniapic.twitter.com/FC9lbBoDJJ