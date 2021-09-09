فحص هام يجب على مرضى السكرى إجراؤه بشكل دورى

كتبت إيناس البنا

النوم الجيد مهم للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، ووفقا لجمعية الأبحاث لدراسة مرض السكري في الهند (RSSDI) فإن أكثر من 50 % من مرضى هذا النوع من السكري يعانون من اضطرابات النوم، وفي بعض الأحيان يحتاجون إلى تدخل طبي.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، فإن هناك أهمية لفحص انقطاع النفس النومي لدى مرضى السكري، كما يشير التقرير أيضًا إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي عامل خطر للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي ومرض السكري من النوع 2 ، مما يجعل فحص مرضى السكري وعلاجهم لاضطرابات النوم أكثر أهمية، كما أن الفحص والتشخيص والعلاج المناسبين لانقطاع النفس الانسدادي النومي لدى مرضى السكري في المراحل الأولية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن نوعية الحياة.

العديد من الدراسات قد أبلغت باستمرار عن ارتفاع معدل انتشار انقطاع النفس الانسدادي النومي بين مرضى داء السكري من النوع 2 بين الرجال مقارنة بالنساء، وتشير التقارير إلى أن علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) هو "المعيار الذهبي والخط الأول في علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي بسبب آثاره الإيجابية على نوعية النوم وكميته".

فحص انقطاع النفس الانسدادي النومي



تدعو جمعية النوم التابعة للأكاديمية الأمريكية إلى استبيان يسمى STOP-Bang كأداة فحص أولية، وهو أداة فعالة من حيث التكلفة تساعد الأطباء على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى الخضوع لمزيد من الاختبارات التشخيصية، لتحقيق هذه الغاية ، يحتاج أطباء السكري إلى التعاون مع متخصصي النوم لإدارة هؤلاء المرضى وتحسين نتائجهم السريرية.

خيارات العلاج



يشمل علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي لدى مرضى السكري من النوع 2 المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تعديل نمط الحياة والإدارة الطبية. في الوقت الحاضر، يمكن للمرضى أيضًا اختيار علاج CPAP في وسائل الراحة في منازلهم، لكن فقدان الوزن وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وحياة خالية من الإجهاد أمور ضرورية للغاية ولا بديل عن ذلك.