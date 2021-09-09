غضب فرنسى من خطة بريطانيا لإجبار قوارب المهاجرين على العودة

كتبت: نهال أبو السعود

تريد وزيرة الداخلية الفرنسية، بريتي باتيل، السماح لقوات الحدود البريطانية بالقدرة على إعادة القوارب التي تحمل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية، وقال مصدر حكومي لبي بي سي إنه إذا تم استخدام هذا التكتيك فلن يحدث إلا في ظروف محددة ضيقة، ومن المرجح أن تعارض فرنسا أي خطوة من هذا القبيل قائلة إن حماية الأرواح في البحر لها الأولوية.

التقت باتيل نظيرها الفرنسي، وزير الداخلية جيرالد دارمانين لإجراء محادثات حول أزمة المهاجرين لكن الجانبين أخفقا في الاتفاق على أي إجراءات جديدة.

بعد الاجتماع، أفادت بعض الصحف أن الحكومة تدرس السماح لمسؤولي حرس الحدود بإبعاد القوارب، وقال إنه على الرغم من موافقة الحكومة على الفكرة المحتملة ، إلا أن التفاصيل التشغيلية لم تنته بعد.

عبر أكثر من 1500 مهاجر القنال الإنجليزي بالقوارب حتى هذا الأسبوع، وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها بحاجة إلى استخدام كل تكتيك ممكن تحت تصرفها للتصدي لتهريب البشر.

وفقًا لصحيفة ديلي تلجراف، حصلت باتيل على مشورة قانونية تسمح للسفن بإعادة توجيه القوارب الصغيرة بعيدًا عن المياه البريطانية.

تعتبر القناة الإنجليزية من أخطر ممرات الشحن وأكثرها ازدحامًا في العالم، حيث يأتي العديد من المهاجرين من بعض أفقر مناطق العالم وأكثرها فوضوية، ويطلب الكثير منهم طلب اللجوء بمجرد أن تلتقطهم سلطات المملكة المتحدة.

في يوليو أبرمت المملكة المتحدة وفرنسا صفقة لمحاولة تقليل عدد المهاجرين العابرين، حيث وعدت المملكة المتحدة بدفع 54.2 مليون جنيه إسترليني لفرنسا مقابل إجراءات إضافية مثل مضاعفة عدد دوريات السواحل.