وقال أوليسا إنه ناقش موضوع العنصرية مع أفراد من العائلة الملكية في أعقاب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.


وأضاف: "ناقشت مع العائلة الملكية القضية العرقية برمتها خاصة في الأشهر الـ 12 الماضية منذ حادثة جورج فلويد. إنه موضوع ساخن. السؤال هو ما الذي يمكننا فعله أكثر لإلزام المجتمع بإزالة هذه الحواجز".


وبسؤاله عما إذا كانت العائلة الملكية تدعم حركة "حياة السود مهمة"، قال أوليسا "الإجابة هي بسهولة نعم".


وكانت حركة "حياة السود مهمة" قد صعدت إلى الصدارة بعد الوفاة المأساوية للمواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو 2020. وتم تداول مقاطع فيديو لضابط الشرطة، ديريك شوفين، وهو راكع على رقبة جورج فلويد، والتي أثارت احتجاجات واسعة النطاق.