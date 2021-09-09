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قال اللورد كين أوليسا، عضو مجلس اللوردات وممثل الملكة اليزابيث، إن ملكة بريطانيا والعائلة الملكية من مؤيدى حركة "حياة السود مهمة"، وأضاف في حديث أجراه مع القناة الرابعة البريطانية، ونقلته صحيفة "اكسبريس"، اليوم الخميس، أن أفراد العائلة الملكية جميعاً يؤيدون الحركة.

وقال أوليسا إنه ناقش موضوع العنصرية مع أفراد من العائلة الملكية في أعقاب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.

وأضاف: "ناقشت مع العائلة الملكية القضية العرقية برمتها خاصة في الأشهر الـ 12 الماضية منذ حادثة جورج فلويد. إنه موضوع ساخن. السؤال هو ما الذي يمكننا فعله أكثر لإلزام المجتمع بإزالة هذه الحواجز".

وبسؤاله عما إذا كانت العائلة الملكية تدعم حركة "حياة السود مهمة"، قال أوليسا "الإجابة هي بسهولة نعم".

وكانت حركة "حياة السود مهمة" قد صعدت إلى الصدارة بعد الوفاة المأساوية للمواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو 2020. وتم تداول مقاطع فيديو لضابط الشرطة، ديريك شوفين، وهو راكع على رقبة جورج فلويد، والتي أثارت احتجاجات واسعة النطاق.

يذكرأن، استمرت شعبية الأمير هاري وميجان ماركل في الانخفاض بعد انتقادات الزوجين للعائلة المالكة، أظهر الاستطلاع الأخير الذي أجرته YouGov أن عائلة ساسكس هم أقل أفراد العائلة المالكة شعبية بعد الأمير أندرو، الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

منذ أن سأل استطلاع الرأي الجمهور عن آرائهم حول العائلة المالكة في أبريل، أنجب هارى وميجان طفلًا ثانيًا ، ليليبت ، وقاموا بتدخلات بارزة في قضايا بما في ذلك لقاحات كوفيد وأفغانستان، ولقد استمروا في انتقاد قصر باكنجهام ، واتهموا أحد كبار أفراد العائلة المالكة بالإدلاء بتعليقات حول لون بشرة آرتشي وزعموا أن مخاوف ميجان المتعلقة بالصحة العقلية قد تم تجاهلها.

شهد الرأي الإيجابي لهاري انخفاضًا بنسبة تسع نقاط مئوية ، من 43% في أبريل إلى 34% الآن، وقالت يوجوف إن ميجان شهدت أيضًا انخفاضًا إضافيًا في تصنيفها العام، حيث انخفض الرأي الإيجابي من 31% في مارس إلى 29% في أبريل و 26% الآن.

لا تزال الملكة، التي ستحتفل بيوبيلها البلاتيني العام المقبل، العضو الأكثر شعبية في العائلة المالكة، وفقًا للاستطلاع.

وحصلت على نسبة تأييد تبلغ 80% ويتبعها الأمير ويليام ، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش ، الذي يحظى بشعبية تفوق ضعف شعبيته 78% مثل الأخ هاري. تحظى زوجته كيت ميدلتون بشعبية مماثلة تقريبًا بنسبة 75% بينما يتمتع الأمير تشارلز الذي يليه في العرش بشعبية أقل بكثير حيث يمتلك 54٪ فقط وجهة نظر إيجابية عن الملك المستقبلي.

كما أن زوجته كاميلا تثير الانقسام بالمثل بين الجمهور - حوالي 43٪ من الناس لديهم رأي إيجابي عنها ، في حين أن 42٪ لديهم رأي سلبي.