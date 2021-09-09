طائرات هليكوبتر لإنقاذ السكان العالقين فى مياه الفيضانات بالمكسيك.. فيديو

كتب محمد شعلان

دفعت السلطات المحلية فى المكسيك بطائرات هليكوبتر لإنقاذ السكان العالقين فى المناطق التى ضربتها الفيضانات فى وسط المكسيك بولاية هيدالجو التى غمرتها المياه خلال الأيام الماضية، ونشرت شبكة "سكاى نيوز" لقطات من عملية إنزال فرق الطوارئ لنقل السكان من المنازل الغارقة والمحاصرة في المياه.

وأظهرت لقطات تجمع السكان ووقوفهم فوق أسطح المنازل المرتفعة، ثم تقترب منها المروحيات ويبدأ اطقم الطوارئ في النزول لرفع السكان العالقين ووضعهم في أماكن امنة بعيدا عن الفيضانات.



عملية انقاذ السكان فى المكسيك



مروحيات لانقاذ العالقين

ولقى 16 مريضا على الأقل حتفهم بعد أن ضربت الفيضانات مستشفى في وسط المكسيك، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، حسبما ذكرت السلطات أول أمس الثلاثاء.

وقالت الحكومة على "تويتر" إن المنشأة الواقعة في ولاية هيدالجو غُمرت بعد أن فاضت مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة، مضيفة أنه تم إجلاء بقية المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، ونشر أحد رواد مواقع التواصل فيديو يوثق الفيضانات.

وقال زوي روبليدو، المدير العام للمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، الذي يتبعه المستشفى، إن المياه غمرت المنشأة في غضون دقائق، وانقطع التيار الكهربائي عن أجهزة الأكسجين، مضيفا أن 40 من 56 مريضا نجوا.

وفقا لوسائل الإعلام المكسيكية، كان من بين الضحايا مرضى "كوفيد 19" الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين للبقاء على قيد الحياة.

يذكر أن، أوقفت شركات النفط فى خليج المكسيك، إنتاجها بشكل كامل تقريبا، حيث يشق إعصار "إيدا" طريقه نحو حقول النفط البحرية الأمريكية الرئيسية، وفقا لمكتب السلامة وإنقاذ البيئة، بحسب "سبوتنيك".