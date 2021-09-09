صحيفة: أم إسبانية تضع مولودتها فى الشهر السادس من الحمل بسبب إصابتها بكورونا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة " " niusالإسبانية، إن امرأة إسبانية تبلغ من العمر 26 عاما اضطرت لوضع طفلتها فى الشهر السادس من الحمل بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وكانت على وشك الموت.

وأضافت الصحيفة أن إيلينا الأم الإسبانية وضعت نالايا وكانت أيضا على وشك الموت، وهما الآن فى مستشفى بالعاصمة مدريد.

وأعربت الأم الإسبانية عن ندمها لعدم تلقيها لقاح كورونا كما كانوا ينصحوها، وقالت: أخبروني عن اللقاحات التي يتم إعطاؤها أثناء الحمل، والاختبارات والعلاجات التي سيقومون بها، وأجريت فحوصاتي في الأسبوع 12 و 20، و فى الدورة التدريبية استعدادًا للولادة ، أخبرونى أن هناك نوعًا من اللقاح ضد مرض كوفيد مناسب للنساء الحوامل ... لكن دون أن ينصحونى إذا كان يجب أن نضعه أم لا ".

وأشارت الأم إلى أنها أصيبت بنزيف داخلى بعد العملية القيصرية التى كادت أن تقتلها، ويقوم أخصائيو العناية المركزة وأطباء حديثي الولادة في مستشفى جريجوريو مارانيون بمراقبة الأم والحفاظ عليها حتى يصبح الطفل قابلاً للحياة. ثم يأخذونها، وبعد ذلك عادة ما يكون تطور المرأة جيدًا.