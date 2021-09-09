جنيف (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى سويسرا تمديد استخدام التصريح الصحى بشكل إجبارى على نطاق واسع فى البلاد، وذلك بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي لا تزال تملأ المستشفيات، وذك وفقا لما أوردته شبكة يورونيوز الإخبارية اليوم الخميس، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أنه تم إعطاء 4ر9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن، حيث بدأت سويسرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا. يذكر أنه وفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 758 ألفا و984 حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و950.

وكان عدد المقيمين في سويسرا، ارتفع بمقدار 64300 شخص ليصل تعداد السكان الإجمالي إلى 8670300 نسمة العام الماضي، أي بزيادة قدرها 0.7%، وذلك على الرغم من الزيادة الحادة في حالات الوفاة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19.

قال المكتب الفدرالي للإحصاء رابط خارجييوم ، إن عدد السكان قد سجّل ارتفاعا في جميع الكانتونات الـست والعشرين باستثناء نوشاتيل وأبنزيل رودس- الخارجية وتيتشينو، وذلك استنادا إلى أرقام نهائية.

وعزا المكتب هذا النمو إلى ثلاثة عوامل، أولها توافد 53800 شخص من المهاجرين ما أدى إلى رفع نسبة السكان المقيمين الأجانب في الكنفدرالية بمقدار 1.6 %.

كما كانت هناك أيضًا زيادة في عدد المواليد الجدد بمقدار 9700 حالة مقارنة بعدد حالات الوفاة، أي ما يقرب من نصف الرقم المُسجّل في عام 2019. وسُجّلت معظم الولادات الإضافية في كانتون زيورخ. في المقابل، تم تسجيل حالات وفاة أكثر من حالات الولادة في كانتونات تيتشينو وجورا وغلاروس ونوشاتيل وشافهاوزن وريف بازل وبازل المدينة وغراوبوندن وبرن.

العامل الثالث الذي أورده المكتب الفدرالي للإحصاء هو الهجرة الداخلية بين الكانتونات. فقد شهد كانتون فريبورغ أعلى معدل للمُقيمين الجدد الذين انتقلوا للإقامة فيه من أجزاء أخرى من البلاد؛ بينما شهدت مدينة بازل أعلى معدل هجرة للمُقيمين فيها إلى كانتونات ومدن أخرى.

أخيرا، أفاد المكتب أنه قد توفي أكثر من 10500 شخص في سويسرا جراء التعرّض إلى فيروس كورونا المستجد.