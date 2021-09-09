اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيمبابوى تخير موظفيها العموميين بين تلقى اللقاح المضاد لكورونا أو الاستقالة

الخميس، 09 سبتمبر 2021 03:00 ص
زيمبابوى تخير موظفيها العموميين بين تلقى اللقاح المضاد لكورونا أو الاستقالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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كشفت حكومة زيمبابوى أنها ستلزم الموظفين العموميين، بمن فيهم المدرسون، بتقديم استقالاتهم إذا لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، فى مسعى إلى زيادة الإقبال على التطعيم فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال وزير العدل زيامبى زيامبى فى تصريح: "إذا كنتم موظفين حكوميين، رجاء تلقوا اللقاح لتحموا أنفسكم والآخرين".

 

وأضاف: "إذا ما كنتم تريدون المجاهرة بحقكم فى عدم التطعيم، فاستقيلوا"، مشيرا إلى أن "هذا التدبير ينطبق أيضا على المدرسين".

 

وسبق لسلطات هذا البلد الواقع فى إفريقيا الجنوبية أن فرضت إلزامية التطعيم على الراغبين فى ارتياد الأسواق والنوادى الرياضية والمطاعم والجامعات لإجراء الامتحانات. وألزمت أيضا بعض الشركات الخاصة موظفيها بتلقى اللقاح.

 

وأثارت هذه التدابير استياء البعض وأدت إلى اكتظاظ مراكز التطعيم ذات التجهيزات المتواضعة والتى من الشائع أن تبدأ طوابير الانتظار التشكل أمامها عند الرابعة صباحا.

 

وتضمّ زيمبابوى نحو 300 ألف موظف عمومي، من بينهم 100 ألف مدرس. واعترض اتحاد النقابات فى البلد على إلزامية تطعيم الموظفين فى أغسطس الماضى أمام القضاء.

 

 


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