وقرر رئيس زيمبابوي - في كلمة نقلها التليفزيون الرسمى للبلاد - السماح بالتجمعات العامة لما لا يزيد عن 100 شخص، كما جرى تعديل ساعات حظر التجول بين الساعة 10 مساءً و 5:30 صباحًا ، بينما يُسمح الآن للشركات بالعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، كما قرر السماح لفتح المطاعم والحانات داخل الفنادق بين الساعة 8 صباحًا و 10 مساءً.

وسمح رئيس زيمبابوى - أيضًا - بفتح حركة السفر مع بلاده إذ يجب على الأشخاص الذين يدخلون الدولة تقديم اختباركورونا سارى المفعول قبل دخول البلاد بـ 48 ساعة.