رئيس الوزراء الروسى: اقتصاد بلادنا عاد إلى مستواه ما قبل جائحة كورونا

كتب وكالات

قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، بأن الناتج المحلى الإجمالى لروسيا وصل فى يونيو 2021 إلى مستواه ما قبل الجائحة، لكن تأثير الفيروس المستجد لا يزال قائما، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال ميشوستين، خلال منتدى مالى فى موسكو: "تعافى اقتصادنا بالفعل فى يونيو، حيث بلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى مستويات ما قبل الوباء".

وأضاف: "بالطبع سيتعين علينا أن نأخذ فى الاعتبار عامل فيروس كورونا، ومن السابق لأوانه الحديث عن الانتصار عليه، سنواصل الكفاح من أجل حياة مواطنينا وصحتهم".

وتابع قائلا: "لكن حتى فى مثل هذه الظروف يمكننا بالفعل المضى قدما وحل المهام الاستراتيجية واسعة النطاق".

وفى وقت سابق، أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الوطنى فى 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابى فى الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.