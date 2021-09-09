دراسة: إضافة 4 ملاعق من هذا الزيت لوجباتك يوميا يخفض مستويات الكوليسترول

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن الجميعة الأمريكية للتغذية عن الفوائد الكامنة فى زيت الذرة، ومدى قدرته على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، حيث عثر الباحثون أن الطهى باستخدام زيت الذرة يسهم فى خفض مستويات الدهون بالدم وبالتالى يحميك من العديد من الأمراض الخطيرة، طبقا لما ورد فى موقع إكسبريس.

وأشار الباحثون إلى أن استهلاك 4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة يوميا يسهم فى خفض مستويات الكوليسترول بالدم، وتبين ذلك بعد إجراء تجربة على عدد من البالغين الذين يعانون من ارتفاع معدلات الكوليسترول فى الدم، وخضع هؤلاء المرضى إلى نظام غذائى يعتمد على تناول زيت الذرة يوميا، وتم رصد النتائج على مستويات الكوليسترول بعد فترة وجيزة.

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول زيت الذرة خلال وجباتك اليومية، ساهم فى خفض مستويات الكوليسترول بنسبة أكبر من الأشخاص الذين يتناولوا الزيوت الأخرى.

وأكد الباحثون أيضا أن لزيت الذرة قدرة كبيرة على خفض خطر الإصابة بمرض السكرى، نظرا لأن الذرة غنية بالألياف والمعادن التى تحسن عملية الهضم، كما أنها تحمل نوعين من الألياف التى تسهم فى حمايتك من الإمساك وتساعدك على الهضم بشكل أسرع، مما يحافظ على صحة القولون والأمعاء.

وأوضح الباحثون أن الذرة تضم ألياف تحتوى على مواد معينة تزيد من وزن البراز مما تحسن التلين والهضم، خاصة عند إضافتها للأطعمة المصنعة، كما أنها تلعب دورا فى تحسين بكتيريا الأمعاء، المساعدة للهضم أيضا، كما أنها تسهم فى تعزيز مناعتك لأن 70% من جهاز المناعة يقع داخل الجهاز الهضمى.