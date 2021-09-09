اليوم السابع
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الخميس، 09 سبتمبر 2021 07:13 م
أكرم القصاص
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خفر السواحل الإيطالى يعلن إنقاذ 125 مهاجرا وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا

الخميس، 09 سبتمبر 2021 07:08 م
خفر السواحل الإيطالى يعلن إنقاذ 125 مهاجرا وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا انقاذ مهاجرين _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أنقذ خفر السواحل الإيطالى 125 مهاجرا وصلوا إلى شاطئ جزيرة صغيرة غير مأهولة فجر اليوم، بعد أن غرق أحد زورقيهم قرب جزيرة لامبيدوسا، بحسب "روسيا اليوم".

 

وكان المهاجرون وبينهم 49 امرأة و20 قاصرا فى حالة صدمة واضحة عندما تم العثور عليهم فى إيزولا دى كونيغلي، حسب خفر السواحل الإيطالي.

 

وأكد خفر السواحل أن أحد الزورقين اللذين استخدمهما المهاجرون للسفر عثر عليه غارقا جزئيا، فيما عقّدت الأمواج الهائجة والشعاب المرجانية عملية إنقاذ المهاجرين.

 

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء لامبيدوسا على بعد أربعة كيلومترات من الجزيرة التى لجؤوا إليها.

 


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