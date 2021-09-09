خارجية روسيا: مستعدون للمشاركة بلقاء اللجنة الرباعية حول التسوية بالشرق الأوسط

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، استعداد بلاده للمشاركة في اللقاء الوزاري للجنة الرباعية حول التسوية في الشرق الأوسط.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الإسرائيلي الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو، حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية، "إن تحديد موعد اللقاء الوزاري للجنة الرباعية يتوقف على جميع أعضاء اللجنة، حيث نرى أنه من المفيد استخدام كل الإمكانيات من أجل إحياء عملية التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية، وأما الجوانب السياسية للتسوية في الشرق الأوسط، فإنها متوقفة في الوقت الراهن بسبب العديد من الأسباب".

وأشار إلى أن اللجنة الرباعية للوسطاء في الشرق الأوسط - روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - "حظيت بموافقة المجتمع الدولي كوسيط شرعي".