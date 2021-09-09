تأهب أمنى فى الكونجرس لمسيرة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين لأحداث 6 يناير

كتبت ريم عبد الحميد

يستعد قادة الكونجرس الأمريكى لتشديد الإجراءات الأمنية قبيل مظاهرة مقررة الأسبوع المقبل لدعم من تم القبض عليهم بعد اقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير الماضى فى محاولة لوقف التصديق على انتخاب جو بايدن فى بعد فوزه فى الانتخابات فى نوفمبر الماضى.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك"، فإن رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، قالت للصحفيين إن هناك بعض الإحاطات التى تجرى على المستوى المناسب، وأضافت أنهم ينون الحفاظ على سلامة الكابيتول، ولن تذهب إلى أى شىء خصيصا فى هذا الشأن". وتهدف المظاهرة القادمة التى وصفها المنظمون بأنها للمطالبة بالعدالة لـ 6 يناير، لحشد الدعم لنحو 600 شخص يواجهون اتهامات فيدرالية حول الهجوم على مبنى الكابيتول.

وقال منظم المسيرة مات بريانارد إن المؤيدين الذين يريدون أن يثيروا الوعى بهذا الانتهاك الكبير للحقوق المدنية لمئات الأمريكيين الذين يعتبرون سجناء سياسيين.

وأضاف بريانارد لنيوزويك إنه ليس هناك احتمالية للعنف من هذا الاحتجاج السلمى، مشيرا إلى أنه نظموا مسيرتين مشابهتين فى واشنطن فى مبنى وزارة العدل وفى سجن يحتجز فيه هؤلاء السجناء السياسيين، وحدثت الفعاليتان بدون حوادث.

ونهى بريانارد الناس عن ارتداء قمصان او التلويح بأعلام تروج لاى مرشح او حركة سياسية أخرى سواى العدال لـ 6 يناير، ونسق أيضا مع شرطة الكبيتول وشرطة العاصمة. وأضاف أن هناك ايضا فريق أمنى دبلوماسى خاص يعمل مع شرطة الكابيتزول والعديد من المتطوعين الذين سيضمنون أن تكون الفعالية آمنة ومثمرة.

وبدون تقديم تفاصيل محددة حول الخطط الأمنية، قالت بيلوسى إنها لن تشمل بالضرورة إعادة إقامة السياج الأمنى الكبير الذى تم وضعه بعد اقتحام الكابيتول، ومن المحتمل أن تقدم هى وقادة آخرون مزبد من المعلومات حول الاحتياطيات الأمنية بالقرب من موعد المظاهرة.



