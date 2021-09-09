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بلومبرج: بيل جيتس يسيطر على "فور سيزونز" بعد صفقة مع الوليد بن طلال

الخميس، 09 سبتمبر 2021 10:00 ص
بلومبرج: بيل جيتس يسيطر على "فور سيزونز" بعد صفقة مع الوليد بن طلال بيل جيتس
كتبت ريم عبد الحميد

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ذكرت وكالة بلومبرج، أن الملياردير الأمريكى بيل جيتس سيسيطر على سلسلة فنادق فور سيزونز الشهيرة بعدما وافقت شركته الاستثمارية على الاستحواذ على حصة من شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، فى رهان على أن السفر الفاخر سوف ينتعش من الركود الناجم عن وباء كورونا.

وستدفع شركة كاسكاد للاستثمار التى يملكها جيتس 2.2 مليار دولار نقدا لتعزيز حصتها فى فور سيزونز القابضة من 47.5% إلى 71.25%، وفقا لبيان صدر مساء أمس الأربعاء.

وكانت صناعة السكن والضبافة قد تعثرت بسبب التباطؤ الحاد فى السفر العالمى فى الوقت الذى يكافح فيه العالم لوقف انتشار كوفيد 19. وساعدت حملات التطعيم فى انتعاش السكن بقيادة السفر الترفيهى، لكن الفنادق الفاخرة لا تزال متخلفة عن العقارات منخفضة الجودة ، وفقا لبيانات من شركة STR.

ووفقا لبلومبرج، فإن جيتس البالغ من العمر 65 عاما، والوليد 66 عاما، يعرفان بعضهما البعض منذ عقود. وفى عام 2017، وصف جيتس الأمير بأنه شريك مهم فى عملهما الخيرى.

وأصبحت الفور سيزونز شركة خاصة فى عام 2007، عندما كانت تدير 74 فندقا، وكان جيتس والوليد فى مقدمة حملة الأسهم. ووسع الملاك الجدد من تواجد الشركة ليشمل مزيد من الأسواق فى محاولة للاستفادة من السوق المزدهر للسفر الفاخر فى هذا الوقت.

وتدير السلسلة الآن 121 فندقا ومنتجعا، و46 من الممتلكات السكنية، وهناك أكثر من 50 مشروع آخر قيد التطوير وفقا للبيان.


الوليد بن طلال

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فنادق فور سيزونز

شركة كاسكاد للاستثمار

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