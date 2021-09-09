بايدن يلقى خطابا اليوم عن وضع كورونا وسط توقعات بتشديد الضغوط لفرض التطعيم

كتبت ريم عبد الحميد

يلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن خطابا مساء اليوم، الخميس، والذى من المتوقع أن يكشف فيه تفاصيل خطة إدارته لفرض ضغوط على الشركات الخاصة والوكالات الفيدرالية والمدارس من أجل تطبيق أوامر إلزامية أشد صرامة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وتطبيق سياسات الاختبار مع استمرار انتشار متغير دلتا فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب ما قالت صحيفة نيويورك تايمز، فإن انتشار المتغير شديد العدوى دفع متوسط الإصابات اليومية فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 150 ألف إصابة لأول مرة منذ أواخر يناير الماضى، ويطغى على المستشفيات فى المناطق الأكثر تضررا، وأودى بحياة ما يقرب من 155 شخصا فى يوم واحد.

وسيلقى بايدن، الذى تم تقديم إحاطة له من قبل فريقه من مستشارى كورونا مساء أمس الأربعاء، الخطاب فى الحادية عشرا مساء وسيتحدث عن ستة مجالات التى يمكن أن تشجع فيها إدارته، أو تضغط فى هذه المرحلة من أجل حصول مزيد من الأمريكيين المؤهلين على اللقاحات، وفقا للبيت الأبيض.

ولم يقدم المسئولون تفاصيل كثيرة، وأكدوا على أن الخطة لا تزال تتكشف، إلا أنهم قالوا إن رسالتهم ستكون أن الطريق الوحيد للعودة إلى إحساس بالحياة الطبيعية هى حصول أكبر عدد ممكن من الناس على اللقاح.

ويرى المسئولون إشارات أن مزيد من الأشخاص فى الولايات المتحدة منفتحون إزاء الحصول على الجرعات، فحصل نحو 14 مليون شخص على أول جرعة لهم فى أغسطس، وحصل أربعة ملايين آخرين على الجرعة فى يوليو، بحسب ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى.

إلا أن نحو 27% من الأمريكيين المؤهلين للحصول على اللقاح من سن 12 عاما وأكبر لم يحصلوا عليهه، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة.

فى المقابل حصل 1.3 مليون شخص من المطعمين بالكامل على جرعة ثالثة بعد موافقة السلطات الفيدرالية على منحها للذين يعانون من مشكلة فى المناعة.