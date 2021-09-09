بايدن: لدينا فرصة لقلب الطاولة على فيروس كورونا بزيادة التطعيم

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لقلب الطاولة على فيروس كورونا بزيادة التطعيم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: "وضعنا خطة جديدة للتطعيم ضد كورونا ستواجه من يعمل ضدها".

وبحسب ما قالت صحيفة نيويورك تايمز، فإن انتشار المتغير شديد العدوى دفع متوسط الإصابات اليومية فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 150 ألف إصابة لأول مرة منذ أواخر يناير الماضى، ويطغى على المستشفيات فى المناطق الأكثر تضررا، وأودى بحياة ما يقرب من 155 شخصًا فى يوم واحد.