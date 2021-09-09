انخفاض احتياطي الذهب فى فنزويلا إلى أدنى مستوى منذ 50 عامًا

فاطمة شوقى

انخفض احتياطي الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي الفنزويلي (BCV) ثلاثة أطنان في ستة أشهر ، وخلال النصف الأول من العام ، استمر سحب السبائك من خزائن البنك المركزي وتوافر الذهب في السبائك الآن 83 طنًا وهو أدنى مستوى منذ 50 عامًا، حسبما قالت صحيفة "انفوباى " الأرجنتينية.

وأشار البنك المركزى الفنزويلى إلى أن السيولة تحتاج إلى مواجهة الانخفاض في إنتاج النفط وتأثيرات العقوبات الأمريكية على تسويق النفط الخام مما دفع الرئيس نيكولاس مادورو إلى الاستمرار في استخدام الذهب النقدي كمصدر للدخل.

وأوضح التقرير الصادر من البنك المركزى الفنزويلى، أن قيمة احتياطي الذهب بلغت حتى يونيو 4.866 مليون دولار ، بانخفاض 187 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2020 عندما بلغت 5.053 مليون دولار ، بسبب السلوك الهبوطي لسعر المعدن.

في عام 2020 ، انخفض احتياطي الذهب النقدي 19 طنًا ولم تحدد السلطات وجهة السبائك. ونددت المعارضة في منتصف عام 2021 بإرسال سبائك الذهب إلى مالي ودول آخرى مقابل عملة نقدية.

في ديسمبر من العام الماضي ، كان لدى المُصدر الفنزويلي 98 طنًا من الذهب ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقام البنك المركزي لمدة عامين بوضع الدولار واليورو نقدًا أسبوعيًا في البنوك المحلية ، ثم يتم بيع هذه العملات إلى الشركات الخاصة التي تستخدمها للمدفوعات للموردين.

على مدى عقود ، تجاوزت سبائك الذهب الخاصة بالبنك المركزى 300 طن ، حتى الفترة من 2015 إلى 2017 ، استخدمتها السلطات كضمان في القروض مع البنوك الدولية، و تم استرداد جزء من الذهب وفقد آخر في التبادلات ، ولمدة ثلاث سنوات كان هناك عدد أقل من السبائك.