وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الخميس، أنه كان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي تغطي 21 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية يوم الأحد المقبل، لكنها ستظل سارية حتى 30 سبتمبر في 19 محافظة، بما في ذلك هوكايدو وأيتشي وأوساكا وفوكوكا.

ونسبت الوكالة اليابانية، إلى رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا قوله - فى اجتماع لفرقة عمل حكومية بشأن الاستجابة لفيروس كورونا - إنه بينما لا يزال عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعد وضعهم خطيرا، مرتفعا، إلا أنه يتعين على الحكومة أيضا النظر في الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في أكتوبر أو نوفمبر مع تقدم عملية التطعيمات.

وأضاف "سنقوم بتخفيف القيود باستخدام شهادات التطعيم ضد (كوفيد -19) ونتائج الاختبارات السلبية، ووضع مسار نحو عودة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها".