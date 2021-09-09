القيادة المركزية الأميركية: تخفيض تواجدنا العسكرى بالعراق لن يضعف من التزاماتنا

كتب أحمد عرفة

قال الجنرال كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن تخفيض تواجد الولايات المتحدة الأمريكية العسكرى بالعراق لن يضعف من التزاماتنا هناك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، مع وفدا عسكريا أمريكيا برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول كينيث ماكنزى، برفقة السفير الأمريكي فى العراق ماثيو تولر سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهابي.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد أكد الكاظمي خلال المقابلة أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد خطر الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، اللذين يهددان المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن العراق سيبقى فخوراً بالنصر الذى حققه ضد أعتى التنظيمات الإرهابية في العصر الحديث.