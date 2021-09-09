العاصفة الاستوائية "ميندى" تهدد سواحل فلوريدا

كتب وكالات

أعلن المركز الأمريكى للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "ميندي" وصلت إلى سواحل ولاية فلوريدا بعد ساعات على تشكلها فى خليج المكسيك، بحسب "الشرق بلومبرج" .

وضربت العاصفة جزيرة سانت فنسنت القريبة من مدينة أبالاتشيكولا الواقعة فى شمال غربى فلوريدا، وهى تنتقل باتجاه الشمال الشرقى بسرعة 33 كلم فى الساعة ترافقها رياح تصل سرعتها إلى 45 كلم فى الساعة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن مرور العاصفة الاستوائية سيؤدى إلى هطول أمطار غزيرة فى أنحاء عدة من فلوريدا وولاية جورجيا المجاورة.

من ناحية أخرى، أعلنت قناة الحرة الأمريكية ارتفاع أعداد ضحايا إعصار "إيدا" الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى 74 شخصًا.

وذكر مسئولون بالصحة الأمريكية اليوم الخميس، أن ولاية لويزيانا الأمريكية سجلت 26 قتيلا، بعد أن أبلغ عن 11 حالة وفاة إضافية في مدينة نيو أورلينز، موضحين أن معظم القتلى الجدد هم من كبار السن الذين لقوا حتفهم بسبب الحرارة.

وكانت قد سجلت نيويورك 17 حالة وفاة بسبب "إيدا"، فيما تأكدت وفاة 27 شخصا على الأقل في نيوجيرسي نتيجة الإعصار، علاوة على فقدان أربعة أشخاص.

من جانبها، صرحت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك في وقت سابق بأن الإعصار تسبب في أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.