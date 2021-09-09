الشرطة البريطانية تضبط مسلحا احتجز رهائن داخل محطة بنزين.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

اعتقلت الشرطة البريطانية المسلحة بقنابل يدوية ومسدسات الصعق الكهربائي والمسدسات، رجل صباح اليوم بعد أن قام باحتجاز موظفي محطة وقود كرهائن، وفقا لصحيفة دايلي ميل، وأظهرت الصور من بريستول شخصًا اقتاده ضباط بعيدًا بعد الحصار الذي استمر قرابة ساعتين.

تم إرسال المفاوضين إلى محطة الوقود لتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن ، وكانوا على اتصال بالموظفين المذعورين غير القادرين على الخروج من مخبئهم، ونُقل شخص واحد إلى المستشفى ، لكن لا يُعتقد أنه أصيب بجروح خطيرة.

وقال شاهد طلب عدم نشر اسمه إنه شهد نهاية المواجهة المسلحة، وتحدث عن رؤية مشاهد موترة قبل أن يحضر رجال الشرطة رجلاً للخارج وبعيدًا عن الموظفين.

قال شاهد العيان: "كنت قادمًا إلى العمل ولاحظت أن الطريق مغلق لقد ظل هناك لساعات”، وكان الرجل غير متأكد مما كان بحوزته لكنه يعتقد أنه سكين.

ووفقا للتقرير، أصيب شخص واحد على الأقل في حصار رهائن بعد أن اقتحم مسلح بالسكين محطة بنزين في بريستول وتم القبض على رجل بعد أن دخل مفاوض لتهدئة الوضع.

قال صحفي من بي بي سي في مكان الحادث إن طلقات أطلقت خلال المواجهة ، قبل أن يصطحب رجل إلى خارج المحطة مكبل اليدين قبل الساعة 10:30 صباحًا، وقالت الشرطة إن المصاب نُقل إلى المستشفى ولا يعتقد أنه في حالة تهدد حياته.

وقال البيان إن السكين كان داخل متجر محطة البنزين، وأضاف: "الموظفون غير مصابين داخل غرفة آمنة وعلى اتصال بالضباط .. غادر شخص مكان الحادث وتوجه إلى المستشفى مصابًا بجروح لا يُعتقد أنها تهدد حياته"

وتم نشر ضباط مسلحين ومفاوض لمحاولة الوصول بالحادث إلى نتيجة آمنة. يتم حث أفراد الجمهور على تجنب المنطقة.

بعد حوالي ساعة ، غردت الشرطة: "لقد احتجزنا رجلاً على صلة بحادث في محطة بنزين على طريق هينجروف هذا الصباح. التحقيقات في مكان الحادث مستمرة".