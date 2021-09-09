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الرئيس الصينى: سنتبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا هذا العام

الخميس، 09 سبتمبر 2021 06:32 م
الرئيس الصينى: سنتبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا هذا العام الرئيس الصينى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الصين ستتبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون عالي الجودة مع الدول العربية في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي بعثها إلى معرض الصين والدول العربية الخامس الذي افتتح يوم الخميس في مقاطعة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غرب الصين.

وأكد الرئيس الصيني - خلال تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة - أن الصداقة التقليدية بين شعب الصين وشعوب الدول العربية أصبحت أقوى بمرور الوقت، موضحا أن الصين والدول العربية استمرت في السعي نحو تعزيز التنسيق الاستراتيجي والبناء المشترك للحزام والدول العربية مما نتج عنه تحقيق نتائج مثمرة.


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كورونا

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كوفيد 19

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