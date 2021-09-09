الرئيس الأفغاني السابق: إعلان الحكومة كان ضروريا وأدعو لمعالجة القصور فيها

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى، إن إعلان الحكومة كان ضروريا وأدعو لمعالجة القصور فيها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن مسؤولون من طالبان وفرق فنية أجنبية فى مطار حامد كرزاي الدولي، أن المطار سيكون جاهزًا تمامًا لاستقبال الرحلات الدولية فى الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس، أن مطار حامد كرزاي الدولي تعرض للتخريب، حيث بلغت أضراره مبالغ طائلة تصل إلى 20 مليون دولار، موضحة أن أفغانستان طلبت المساعدة فى إصلاح المطار الذي أصبح جاهزًا للرحلات الداخلية في غضون ثلاثة أيام، لكن الرحلات الدولية لم تقلع وتهبط بعد من المطار.