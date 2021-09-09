اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البتكوين عملة شرعية فى أوكرانيا بعد تقنينها فى السلفادور

الخميس، 09 سبتمبر 2021 08:55 ص
البتكوين عملة شرعية فى أوكرانيا بعد تقنينها فى السلفادور البيتكوين ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن أوكرانيا هى أحدث دولة فى العالم تقوم بإضفاء الشرعية على عملة البيتكوين، موضحة أن العملات المشفرة تنتقل إلى العالمية ببطء.

وأوضحت "سى إن بى سى" أن البرلمان الأوكرانى أقر بالفعل القراءة الثانية لقانون الأصول الافتراضية، ما وضع البلاد على طريق تقنين العملات المشفرة.

ولاقى مشروع القانون، الذي يسعى إلى الاعتراف قانونًا بالأصول الرقمية، دعمًا من 276 نائبًا، ما يمهد لشركات العملات الافتراضية العالمية فرصة للتسجيل والعمل في أوكرانيا.. وسيتمكن المواطنون أيضًا من تداول العملات المشفرة وامتلاكها وتبادلها.

تضمن مشروع القانون تشكيل جهة تنظيمية جديدة، وهي الخدمة الوطنية لتنظيم الأصول الافتراضية (NVARS) للتركيز على إصدار التراخيص للشركات وإجراء المراقبة المالية للعملات الرقمية من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

ويتوقع المسؤولون أن قانون الأصول الافتراضية يمكن أن يقدم سوقًا شفافة لعمل مالكي العملات المشفرة.

يذكر أن البيتكوين أصبحت عملة رسمية فى السلفادور إلى جانب الدولار الأمريكي، وذكر موقع "ذا فيرج " التقنى أن الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى أصبحت أول من اعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية.

وقال رئيس السلفادور نايد بوكيلى إن البلاد على وشك "صنع التاريخ" بهذه الخطوة ، بعد أن أكدت مسبقًا أنها اشترت 400 بيتكوين ، أي ما يعادل حوالي 20.9 مليون دولار بأسعار اليوم.

ويقول المؤيدون إن هذه الخطوة ستجعل من الأرخص والأسهل على المهاجرين إرسال الأموال إلى بلادهم في السلفادور ، وهو أمر مهم نظرًا لأن مثل هذه التحويلات تمثل أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، وفقًا لأرقام البنك الدولي .. وهناك أيضًا آمال في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات المالية. 

 

 


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