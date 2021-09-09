البتكوين عملة شرعية فى أوكرانيا بعد تقنينها فى السلفادور

وأوضحت "سى إن بى سى" أن البرلمان الأوكرانى أقر بالفعل القراءة الثانية لقانون الأصول الافتراضية، ما وضع البلاد على طريق تقنين العملات المشفرة.

ولاقى مشروع القانون، الذي يسعى إلى الاعتراف قانونًا بالأصول الرقمية، دعمًا من 276 نائبًا، ما يمهد لشركات العملات الافتراضية العالمية فرصة للتسجيل والعمل في أوكرانيا.. وسيتمكن المواطنون أيضًا من تداول العملات المشفرة وامتلاكها وتبادلها.

تضمن مشروع القانون تشكيل جهة تنظيمية جديدة، وهي الخدمة الوطنية لتنظيم الأصول الافتراضية (NVARS) للتركيز على إصدار التراخيص للشركات وإجراء المراقبة المالية للعملات الرقمية من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

ويتوقع المسؤولون أن قانون الأصول الافتراضية يمكن أن يقدم سوقًا شفافة لعمل مالكي العملات المشفرة.

يذكر أن البيتكوين أصبحت عملة رسمية فى السلفادور إلى جانب الدولار الأمريكي، وذكر موقع "ذا فيرج " التقنى أن الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى أصبحت أول من اعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية.