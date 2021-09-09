الإرهابى الناجى من هجمات باريس يتهم القضاء بمعاملتهم مثل الكلاب

كتب : أحمد علوى

قال صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من أفراد المجموعة الإرهابية التي نفذت اعتداءات باريس وسان دوني في 13 من نوفمبر 2015، خلال جلسة محاكمته اليوم، لليوم الثانى، إن مسار العدالة سيكون شاقا على الضحايا والمدعين في هذه المحاكمة التى ستمتد على مدار تسعة أشهر، واتهم القضاء بمعاملة المتهمين "كالكلاب".

أما لدى سؤاله عن أسماء والده ووالدته، فرفض عبد السلام الإجابة قائلا: "لا علاقة لهما بما يحدث هنا".

وفي معرض رده على سؤال آخر، اعتبر عبد السلام أن المتهمين "يعاملون كالكلاب".

وخلال الجلسة حاول صلاح عبد السلام أن يبرئ بعض المتهمين معه، قائلا: "حتى لو انا لا أؤيد عدلكم، فهناك ضحايا آخرون لهذا الظلم في مولينبيك هناك محمد عمري ومحمد بكالي وعلي اولكادي الذين قدم لي الخدمات ولم يكن يعرفوا شيئًا عما أفعله، ولكنهم ساعدونى من أجل لقمة العيش". واضاف عبد السلام فى كلمته، لقد أوصلوني إلى مكان كذا وكذا من باب الكرم دون طلب أي شيء ، واليوم هم في السجن بتهم تتعلق بإرهاب وإدعاءات كثرة ولم يفعلوا شيئا منها". واستدعى القاضي عددا من المحامين عن الضحايا البالغ عددهم 1800 شخص، ووفقا لوسائل الإعلام فقد تكون هذه اللحظات طويلة ومملة ظاهريا، لكنها تعني الكثير للضحايا الذين يريدون أن يتم الاعتراف بهم كضحايا.