استطلاع: الأمريكان يؤكدون أن بلادهم تغيرت للأسوأ بعد أحداث 11 سبتمبر

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع للرأى أجرته صحيفة واشنطن بوست، أن غالبية الأمريكيين يرون أن أحداث 11 سبتمبر الإرهابية كان لها تأثير سلبى على البلاد، ويتوقعون أن يكون تأثير وباء كورونا على المدى الطويل أكثر تشاؤما.

ووجد الاستطلاع الذى أجرته الصحيفة مع قناة ABC قبيل الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر، أن أكثر من 80% من الأمريكيين يقولون إن هذه الأحداث غيرت الولايات المتحدة بشكل دائم، وقال حوالى النصف 46% أن أحداث 11 سبتمبر غيرت البلاد للأسوأ، بينما قال 33% إنها غيرت البلاد للأفضل.

وقالت واشنطن بوست، إن هذا يمثل تحولا عن 10 سنوات مضت، عندما كان الأمريكيون منقسمين بشدة حول هذا السؤال، ويمثل هذا تأرجح أكبر عن الذكرى الأولى للهجمات عام 2002، حيث قال 55% فى هذا الوقت إن البلاد قد تغيرت للأفضل.

كما أن تصورات الأمريكيين للسلامة من الهجمات الإرهابية انخفضت أيضا، حيث قال 49% إن البلاد أكثر أمانا من الإرهاب اليوم مما كانت عليه قبل 11 سبتمبر، فى ارتفاع نقطة واحدة عن المستوى القياسى الذى تم تسجيله فى 2010، وتراجع عن 64% فى سبتمبر 2011.

ويختلف المنتمون للحزبين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة أكثر أمانا من الإرهاب اليوم عما كانت عليه قبل 11 سبمتبر، حيث قال 57% من الإرهابيين إنها كذلك، بينما قال 54% من الجمهوريين إنها أقل أمانا، ويقترب المستقلون من الديمقراطيون فى هذا السؤال ويقولون بنسبة 52% إن الولايات المتحدة أكثر أمانا، و38% قالوا إنها اقل أمانا.