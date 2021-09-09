إيطاليا تبدأ التحقيق فى أعمال عنف بروما خطط لها معارضى لقاحات كورونا

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن تحقيقات فى أعمال عنف كان من المخطط القيام بها فى روما من قبل معارضي لقاحات فيروس كورونا، وقالت مصادر قضائية إن "الأشخاص الثمانية الذين حقق معهم مكتب المدعى العام فى ميلانو فى سياق تهديدات مجموعات (نو فاكس) المعارضة للقاحات".

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن مجموعة نو فاكس هم أعضاء نشيطون على تليجرام، وتخطط لتنفيذ أعمال عنف، باستخدام أسلحة ومتفجرات تصنعها بنفسها أيضاً، ويرفعون شعار "لا لبطاقة المرور الخضراء"، التى نُظمت فى جميع أنحاء إيطاليا، ولا سيما الحدث المقرر فى روما يومى 11 و12 سبتمبر الجارى".

وذكرت المصادر القضائية أنه "من تحليل الرسائل المنشورة على دردشة (المحاربون) تبين أن المشتبه بهم، أحدهم يحمل رخصة سلاح ومعروف بالفعل لدى الشرطة لقربه من الحركة الانفصالية، بالإضافة إلى نيته المشاركة في الحشد الجماعي، وفي مظاهرة احتجاجية مقررة في روما السبت المقبل، يحرض أعضاء المجموعة الآخرين على القيام بأعمال عنف في مدنهم، ضد أهداف مؤسساتية غير محددة، أو استغلال زيارة أعضاء السلطة التنفيذية، كزيارة وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا التي كانت مقررة لبادوفا فى بداية الشهر الجارى، وألغيت لاحقاً".

وخلصت المصادر إلى القول، إنه "علاوة على ذلك، كشفت التحقيقات عن نية فعلية لدى بعض أعضاء المجموعة لعقد اجتماع تحضيرى على ضوء الحدث الرومانى وشراء مزيد من الأسلحة لاستخدامها فى تلك المناسبة".