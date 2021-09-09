وذكر المجلس الوطنى لإدارة وتخفيف مخاطر الكوارث - وفق شبكة (إيه.بى.إس.سى. بى.إن.) الفلبينية اليوم الخميس، أنه لم تسجل أي وفيات حتى الآن جراء العاصفة التى تسببت فى تشريد أكثر من ستة آلاف شخص من منازلهم.

وتسببت العاصفة الاستوائية "جولينا" فى تدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل بشكل كلى أو جزئى. وتعد العاصفة هي العاشرة التي تضرب البلاد منذ بداية العام الجاري. 

يذكر أن الفلبين سترفع  أوامر العزل المنزلي في العاصمة مانيلا الأسبوع الجاري في وقت تختبر تدابير "إغلاق موضعية"، وفق ما أعلن مسؤول الاثنين الماضى، في محاولة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا وإعادة إحياء الاقتصاد.